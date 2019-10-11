ВТБ планирует ввести комиссию для юридических лиц за обслуживание их счетов в евро в 0,08% от суммы среднемесячного остатка, заявили агентству «Прайм» в пресс-службе второго по активам российского банка.



«Тариф на обслуживание счета в евро для юридических лиц будет составлять всего 0,08% от суммы среднемесячного остатка на счете», — сообщили в ВТБ.

Ранее в пятницу первый зампред правления ВТБ Дмитрий Олюнин сообщил, что банк планирует ввести комиссию за ведение счетов юрлиц в евро до конца 2019 года. ВТБ с 8 октября прекратил открытие вкладов в евро, с этого числа клиентам доступны только накопительные и текущие счета в этой валюте.