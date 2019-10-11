Главными вызовами для ВТБ являются повышение прибыльности на фоне внедрения пакета стандартов «Базеля III», цифровизация и санкции, рассказал глава кредитной организации Андрей Костин в интервью Euromoney.

«Внедрение пакета стандартов «Базеля III» в России потребовало значительного объема дополнительного капитала, а поскольку мы находимся под секторальными санкциями, мы не можем привлекать новый капитал на международном рынке. В связи с этим прибыльность очень важна для нас, так как является единственным источником капитала для развития. В прошлом году мы достигли ROE в 12,3%, что намного выше, чем в 2017 году, но все же ниже нашей цели в 15%», — сказал Костин, отвечая на вопрос о главных вызовах перед ВТБ.

Второй задачей Костин назвал цифровизацию.

«Безусловно, технологическое лидерство является одним из ключевых факторов успеха в банковской сфере. Мы существенно увеличиваем инвестиции в эту область и стремимся привлечь в банк больше высококвалифицированных кадров, что само по себе непросто, поскольку на технических специалистов большой спрос», — пояснил глава ВТБ.

Третьим вызовом, по словам банкира, является угроза введения дополнительных санкций.

«В какой-то степени мы привыкли к ограничениям, обусловленным секторальными санкциями, однако постоянная угроза введения дополнительных санкций не только в отношении банковского сектора, но и наших клиентов, создает некоторую неопределенность, которая также сказывается на нашей деятельности», — резюмировал Костин.