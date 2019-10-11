Платежный сервис QIWI примет решение по продаже «Рокетбанка» или привлечению в него инвестиций до конца года. Об этом ТАСС в кулуарах форума инновационных финансовых технологий Finopolis заявил генеральный директор QIWI Андрей Протопопов.

«Сейчас мы рассматриваем различные варианты привлечения инвестиций в проект, включая частичную или полную продажу бизнеса. Переговоры ведем, но детали пока раскрыть не можем. <…> Мы ведем переговоры с разными игроками», — сказал он, уточнив, что решение будет принято до конца года.

В середине августа совет директоров платежного сервиса QIWI сообщил, что изучит возможность полной или частичной продажи «Рокетбанка». В июне 2018 года новым партнером «Рокетбанка» стал Киви Банк. QIWI купила бренды и программное обеспечение сервисов «Рокетбанк» и «Точка» у банка «ФК Открытие» летом 2017 года за 700 млн рублей. «Рокетбанк» — сервис с дистанционным обслуживанием клиентов.

Также Протопопов сообщил, что QIWI рассматривает продажу проекта карт рассрочки «Совесть». «Мы продолжаем инвестировать в проект, но также мы рассматриваем разные варианты дальнейшего развития. <…> У нас на столе есть разные варианты, рассматриваем и развитие мультибанковской модели, и разные варианты продажи портфеля», — добавил он.

QIWI — платежный сервис, работающий в России и в странах СНГ, которому принадлежит интегрированная платежная сеть, позволяющая производить платежи по физическим, интернет- и мобильным каналам связи. Крупнейшим акционером QIWI является Сергей Солонин, которому принадлежит 64,6% голосов. Банк «Открытие» владеет 11,4% голосов, Борис Ким — 6,6%, японская компания Mitsui & Co — 5%.