Арбитражный суд Московского округа оставил без изменения постановление суда о взыскании с бывшего вице-президента, директора по безопасности банка «ФК Открытие» Сергея Бабкина 30 млн рублей в пользу банка, говорится в материалах суда.



Заявитель обжаловал в кассации постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 4 июля. Тогда было отменено решение Арбитражного суда Москвы от 6 марта, когда банку было отказано в иске к Бабкину. Истец просил суд признать недействительной сделку по выплате банка в пользу Бабкина премии в размере 30 млн рублей от 1 августа 2017 года и взыскать с него эту сумму.

Апелляционная коллегия в постановлении от 4 июля отметила, что в более ранний период банк не производил выплату премий и материальной помощи в столь значительном размере за полугодия (ранее премии начислялись по итогам работы за год), доказательств выполнения ответчиком особо сложной и трудоемкой работы в период, предшествующий выплате, не представлено.

Принимая во внимание информацию о нестабильном финансовом положении банка в преддверии мероприятий по финансовому оздоровлению, цель заключения сделки с Бабкиным в сложившейся ситуации неочевидна, посчитал апелляционный суд. Эта сделка не имела для банка экономического смысла, она является недействительной.

Столичный арбитраж в решении от 6 марта отметил, что в материалах рассматриваемого спора отсутствуют доказательства осведомленности ответчика о неплатежеспособности или недостаточности имущества должника. Арбитраж посчитал, что истец не доказал факт злоупотребления правом со стороны работника (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса России). Доказательств наличия умысла со стороны сотрудника банка на причинение вреда должнику либо его кредиторам материалы дела не содержат, говорится в решении.

Арбитраж 20 сентября 2018 года отказал истцу в принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на денежные средства и иное имущество Бабкина. Также банк просил наложить временное ограничение на выезд ответчика из РФ. По мнению заявителя, непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным в дальнейшем исполнение судебного акта, а также причинить банку значительный ущерб.

Однако суд отклонил ходатайство истца. Истец не представил доказательств причины обращения с заявлением об обеспечении требования конкретными обстоятельствами, подтверждающими необходимость принятия обеспечительных мер, отметил арбитраж.