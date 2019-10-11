ВТБ может приобрести еще несколько небольших кредитных организаций, такую возможность глава кредитной организации Андрей Костин озвучил в интервью журналу Euromoney . По словам Костина, в некоторых регионах ВТБ недостаточно представлен в силу характера деятельности банка, который превратился из крупного корпоративного в универсальный банк.



«С этой точки зрения нам, вероятно, необходимо купить еще несколько небольших банков, как мы сделали в прошлом году в отношении трех кредитных организаций, расположенных в Московской области, Нижнем Новгороде и Тюмени», — отметил Костин, добавив, что на рынке не так много банков, в приобретении которых заинтересован ВТБ.

«И, вероятно, на их приобретение не хватит свободного капитала», — пояснил он.

По словам Костина, эпоха крупных сделок слияния и поглощения (M&A) на российском банковском рынке закончилась.

«Я соглашусь с тем, что эпоха крупных сделок слияния и поглощения в российском банковском секторе закончилась», — сказал он.

Говоря о будущем банковской системы в России в целом, Костин заявил, что ожидает продолжения консолидации банковского сектора, а также развития цифровизации. «Я уверен, что будет происходить дальнейшая консолидация на рынке. Думаю, что процесс чистки сектора продолжится, и что мы будем идти в ногу с остальным миром в области цифровизации», — сказал он.

В январе этого года ВТБ закрыл сделки по покупке 71,8% акций Запсибкомбанка и 81,11% Саровбизнесбанка. В октябре 2018 года ВТБ стал владельцем 85% акций «Возрождения», закрыв сделку с фондом Bonum Capital, который вел переговоры от лица бывшего контролирующего акционера «Возрождения» Дмитрия Ананьева. В начале сентября этого года Костин допустил возможность покупки небольших банков для прорыва в IT.