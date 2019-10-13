Банк «Ак Барс» открывает платформе APIBank и ее партнерам доступ к платежной инфраструктуре. Компании подписали соглашение 11 октября на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2019, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Интеграция финтех-стартапов и компаний с «Ак Барсом» через открытые API (открытые программные интерфейсы приложений) займет от двух недель. Это позволит партнерам создавать банковские сервисы для клиентов, не являясь банком, — открывать пользователям счета внутри своего сервиса, обеспечивать безопасные сделки, выпускать брендированные карты», — говорится в релизе.

«Ак Барс» уже готовится к интеграции с несколькими партнерами через платформу APIBank.

В рамках сотрудничества «Ак Барс» напрямую взаимодействует с платформой APIBank и отвечает за выпуск и обслуживание виртуальных карт. На стороне APIBank — привлечение партнеров и кастомная интеграция с технологичными компаниями разной степени зрелости.