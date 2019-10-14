Агентство по страхованию вкладов (АСВ) проводит новый отбор компаний для сопровождения портфелей кредитов физлиц банков, находящихся под управлением агентства, рассказали «Коммерсанту» участники рынка. Сейчас АСВ активно работает лишь с одной организацией, в ближайшее время число вырастет до 12, и уже до конца 2020 года они получат портфели на сумму около 30 млрд рублей. Для этого решено снизить ряд требований к аккредитуемым организациям «в соответствии с ситуацией на рынке данных услуг».

Кредиты компаниям будут передаваться в работу по агентской схеме или продаваться через торги. При передаче по агентской схеме долги будут отданы на комплексное обслуживание. «Каждый кредитный портфель будет предложен на рассмотрение всем номинантам, а победителем станет тот, кто предложит наименьшую комиссию, причем следует помнить, что комиссия взимается на очень узком сегменте — по сильно просроченным (свыше 60 дней) платежам», — уточнили в АСВ.

Коллекторы в целом заинтересованы в подобном сотрудничестве.

Эксперты отмечают, что на рынке сформировался переизбыток предложения «плохих» долгов. Качественные долги АСВ сможет продать с премией к рынку, поскольку на данный момент предложения качественных задолженностей в большом дефиците. Однако старая просрочка требует значительных трудозатрат на верификацию должников и зачастую делает процедуру взыскания нерентабельной. А ее доля в долгах у АСВ может быть довольно значительной.