Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев избран председателем совета директоров Банка ДОМ.РФ, говорится в сообщении кредитной организации.



Решение было принято 14 октября на первом заседании совета директоров банка в обновленном составе.



«Банк ДОМ.РФ показывает хорошие результаты по развитию и поддержке проектного финансирования и переходу застройщиков на счета эскроу. Банк также является одним из ключевых игроков рынка ипотеки, который влияет на его развитие и содействует реализации задач, поставленных в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». На сегодня сформирована сильная команда профессионалов, и я уверен, что наша совместная работа даст жилищной сфере новый импульс развития», — отметил Моисеев.

В совет директоров Банка ДОМ.РФ также входят генеральный директор «ДОМ.РФ» Александр Плутник, председатель правления Банка ДОМ.РФ, заместитель генерального директора «ДОМ.РФ» Артем Федорко, финансовый директор «ДОМ.РФ» и Банка ДОМ.РФ Виктор Шлепов, управляющий директор «ДОМ.РФ», старший вице-президент Банка ДОМ.РФ Александр Тарабрин.

Банк ДОМ.РФ — уполномоченный банк в сфере жилищного строительства. Банк осуществляет финансирование проектов жилищного строительства с использованием счетов эскроу во всех субъектах РФ. «ДОМ.РФ» является единственным акционером Банка ДОМ.РФ.

