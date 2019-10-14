Экономические условия в России ограничивают потенциал роста банковских активов. Об этом говорится в прогнозе для российского банковского сектора до 2021 года , подготовленном Аналитическим кредитным рейтинговым агентством.

Ситуацию в российском банковском секторе АКРА характеризует в целом как стабильную: хотя низкие темпы экономического роста ограничивают потенциал банков по наращиванию объема активов и чистой прибыли, они же позволяют кредитным организациям сохранять устойчивые позиции по капиталу и ликвидности. Кроме того, текущая ситуация способствует стабильной платежеспособности заемщиков в большинстве сегментов банковского кредитования.

По оценке АКРА, в 2019 году рост активов банковской системы РФ составит 5,3% (против 10,4% в 2018-м), в 2020-м — около 8%.

Основным фактором увеличения кредитного портфеля остается высокий спрос со стороны физических лиц. АКРА ожидает, что рост портфеля розничных кредитов в 2019 году составит 20,3%, а в 2020-м замедлится до 17,7% под давлением изменений в регулировании и умеренного снижения аппетита банков к риску в данном сегменте.

Ключевую роль в увеличении розничного долга будет играть рост ипотечного кредитования — на 22% в 2019-м и на 20,3% в 2020-м, — который поддерживается снижением процентных ставок и активным развитием разного рода стимулирующих государственных программ. Агентство отмечает существенный потенциал развития сегмента ипотечного кредитования в силу относительно низкого уровня проникновения данного продукта.

По мнению АКРА, рост спроса на необеспеченное кредитование в значительной мере определяется стремлением населения компенсировать наблюдаемое после 2014 года значительное сокращение реальных доходов и служит способом поддержки покупательной способности.

В данной ситуации рост долговой нагрузки заемщиков может привести к снижению их платежеспособности, которое, однако, не создаст существенной угрозы для финансовой устойчивости основных участников рынка. При этом, поскольку наращивание розничного портфеля кредитов является одним из немногих способов увеличения прибыли для банков в текущих условиях, их маркетинговые усилия смягчат влияние более жесткого регулирования на темпы роста кредитования населения.

Увеличению корпоративного кредитования продолжат препятствовать низкие темпы экономического роста и, как следствие, роста инвестиций в основной капитал. После увеличения объемов выдачи корпоративных кредитов в 2018-м рост портфеля в 2019-м, как ожидается, не превысит 2%, в 2020-м — 6%. Отдельным фактором, сдерживающим рост кредитования в корпоративном сегменте, может стать сокращение объемов выдачи кредитов строительному сектору в результате его перехода на новые правила финансирования. Изменение условий может привести к тому, что потенциальный спрос застройщиков на заемные средства столкнется как с ограниченным количеством кредитных организаций, готовых работать в изменившейся среде, так и с дефицитом капитала, который может потребоваться для удовлетворения всего этого спроса.



Кроме того, в 2019 году наблюдается новая тенденция роста портфеля кредитов МСП, который по итогам года может составить 10%. По мнению АКРА, эта тенденция вызвана в большей степени активностью крупных банков и не является следствием повышения экономической активности в этом сегменте.