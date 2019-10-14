Минсельхоз ожидает, что механизм льготной сельской ипотеки заработает в России с 1 января 2020 года. Об этом журналистам сообщила заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут, передало на днях ТАСС.

«Мы сотрудничаем с двумя ключевыми банками, которые работают на сельских территориях, — Россельхозбанком и Сбербанком. В обоих банках идет подготовка разработки продуктов, и, собственно, пока оба банка декларируют, что к концу года продукты будут разработаны, утверждены и будет некая отработка этих продуктов с точки зрения применения. В рамках проекта бюджета сумма на льготную ипотеку уже зафиксирована, поэтому мы ожидаем, что с января 2020 года мы сможем запустить этот продукт», — сказала она.

Как уточнили в Минсельхозе, объем финансирования льготной ипотеки из бюджета РФ в 2020 году составит 1 млрд рублей.

Лут отметила, что Минсельхоз уже подготовил проект правил, необходимых для запуска механизма льготной сельской ипотеки, внес их в правительство и надеется, что в ближайшие дни документы будут подписаны. Она напомнила, что сельская ипотека рассчитана не только на приобретение жилья, но и на индивидуальное жилищное строительство.

Кроме того, замминистра указала, что у регионов есть возможность софинансирования предусмотренной ставки в 3% для ее снижения до 0,1%. «В случае если будет позволять бюджет и будет такой интерес у регионов, они могут эту ставку еще снизить, то есть получается, что физическое лицо может гипотетически платить ставку из расчета 0,1%», — пояснила Лут. При этом, по ее словам, первоначальный взнос по сельской ипотеке должен составлять не менее 10% от суммы приобретения.



Лут выразила надежду, что такой механизм привлечет в село жителей городов и будет способствовать развитию обратной миграции. «Мы будем работать над тем, чтобы этот продукт стал популярным, и по итогам первого года будем смотреть, что нужно поменять», — заключила замминистра.