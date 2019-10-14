Долговая нагрузка россиян вырастет, но это не спровоцирует кризисных явлений в банковском секторе. Об этом говорится в прогнозе для российского банковского сектора до 2021 года , подготовленном Аналитическим кредитным рейтинговым агентством.

По данным АКРА, на начало 2019 года отношение общего объема ссудной задолженности физических лиц к годовым доходам населения (за вычетом обязательных платежей) составило около 30%, увеличившись с 23% на начало 2017-го. По прогнозу агентства, к концу 2019 года данный показатель вырастет до 34%. Отношение объема розничного кредитования к ВВП также растет: по итогам 2019-го АКРА прогнозирует данный показатель на уровне 16,7% (15,5% в 2018-м). При этом долговую нагрузку домохозяйств РФ можно оценить как умеренную в сравнении, например, с аналогичным показателем стран ЕС.

Как показывает мировая практика, рост долга домохозяйств положительно сказывается на макроэкономических показателях в краткосрочном периоде, тогда как в среднесрочной перспективе (один-два года) повышается вероятность кризисных явлений в банковском секторе. Невысокий уровень долговой нагрузки населения страны может сочетаться с повышенной закредитованностью отдельных домохозяйств, при этом качество заемщиков с низкими доходами в большей степени подвержено потенциальным негативным изменениям от макроэкономических шоков, роста долговой нагрузки и сокращения доходов.

Из кредитов наличными, выданных в I квартале 2019 года, около трети приходилось на заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 50% (примерно у 10% выдач ПДН превышает 80%). При этом с конца 2018 года выросла доля выдачи кредитов на срок более пяти лет, что формально занижает величину текущей долговой нагрузки заемщиков. Рост доли потребительских кредитов с высокими значениями ПДН потенциально влечет за собой увеличение проблемной задолженности у банков.

АКРА: качество розничного портфеля российских банков будет ухудшаться Характерной особенностью наблюдаемого в последние годы быстрого роста необеспеченного кредитования является стабильность качества портфеля, но, по мнению АКРА, банки близки к исчерпанию способности наращивать розничный портфель кредитов без ухудшения его качества.

Вместе с тем результаты стресс-тестирования, проведенного АКРА, показывают, что достижение по портфелям ссуд, выданных физическим лицам, уровней просроченной задолженности, аналогичных зафиксированным в кризисные для отрасли периоды, не приведет к критическим последствиям для банковского сектора. «Большинство ведущих игроков розничного рынка поддерживают существенный запас капитала, которого будет достаточно для покрытия потенциальных убытков с учетом в основном высокой рентабельности таких банков. Из 20 крупнейших банков по объему розничного портфеля только у двух в данной ситуации могут возникнуть проблемы с соблюдением нормативов достаточности капитала. Еще четыре банка нарушили бы минимально допустимое числовое значение надбавок к нормативу достаточности капитала», — указывают в АКРА.

Принятые и планируемые меры ЦБ РФ по регулированию рынка потребительского кредитования способствуют наращиванию капитала и созданию банками дополнительных буферов абсорбции потенциальных убытков. Так, с 1 октября 2019 года введены требования по учету ПДН при расчете надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам и взвешенных по риску активов. До начала учета уровня закредитованности заемщиков надбавки рассчитывались только исходя из значения показателя полной стоимости потребительского кредита. Принимаемые регулятором меры позволят сдерживать рост долговой нагрузки населения и объемов кредитования более рисковых заемщиков, отмечают в АКРА.



По мнению агентства, высока вероятность того, что клиенты, получившие отказ банков в предоставлении кредитов, станут обращаться с аналогичным запросом в микрофинансовые организации, в связи с чем АКРА прогнозирует сохранение темпов роста рынка микрофинансирования. Портфель кредитов, выданных МФО физическим лицам, в 2018 и 2019 годах прирастал быстрее банковского (рост за 2018 год составил 45%, а за два квартала 2019-го — около 16%), при этом наблюдалось увеличение сроков микрозаймов, а также доли просроченной задолженности свыше 90 дней. Таким образом, роль МФО как источника роста долговой нагрузки домохозяйств повысится, в результате чего может произойти миграция риска, а данный сегмент примет на себя потенциальный негативный эффект от повышенной закредитованности населения.