Банк России утвердил перечень системно значимых кредитных организаций РФ. Список приводится в сообщении пресс-службы регулятора.

Перечень не изменился по сравнению с 2018 годом и по-прежнему включает 11 банков: Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, банк «ФК Открытие», ЮниКредит Банк, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, Альфа-Банк, Росбанк и Московский Кредитный Банк. Напомним, что МКБ был включен в перечень последним — в 2017 году.

Между тем аналитики ранее не исключали, что в перечень системных российских банков может быть добавлен Совкомбанк. Об этом, в частности, писали в сентябре эксперты рейтингового агентства S&P, которое повысило долгосрочный рейтинг банка до «ВВ». АКРА, повысившее рейтинг Совкомбанка несколько ранее, в августе (до уровня «A+(RU)»), также характеризовало банк как системообразующий для российской банковской системы. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в мае этого года отмечало, что масштаб и динамика бизнеса банка повышают его шансы на включение в перечень системно значимых кредитных организаций.

На долю системно значимых кредитных организаций приходится более 60% совокупных активов российского банковского сектора, отмечается в сообщении ЦБ.



На системообразующие банки распространяются требования к соблюдению показателя краткосрочной ликвидности и дополнительные требования к достаточности капитала в соответствии с «Базелем III».