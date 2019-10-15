Банк «Зенит» может увеличить свои активы (217,5 млрд рублей) до 271 млрд рублей в середине 2020 года, когда он завершит объединение под своим брендом четырех региональных финансовых организаций, подсчитали «Известия» . Таким образом он войдет в тридцатку крупнейших кредитных организаций и переместится с 38-й строчки в рейтинге по активам на 29-ю.

В ноябре в структуру кредитной организации вольются Липецккомбанк и татарстанский «Девон-Кредит», в середине 2020 года — тульский Спиритбанк и «Зенит Сочи», рассказали в пресс-службе банка.

Консолидация даст возможность «Зениту» экономить на издержках до 10–15%, или примерно 1–1,5 млрд рублей в год, подсчитали в Moody's.

По мнению экспертов, местные игроки могут предложить более оперативное обслуживание. Кроме того, для клиентов в регионах зачастую более важен индивидуальный подход, нежели разница в стоимости кредита в 1—2 процентных пункта. Поэтому потребители часто делают выбор в пользу местного банка, понимающего специфику бизнеса в регионе.

Также переход под контроль более крупных банков выгоден и небольшим организациям. Для них это лучше, чем отзыв лицензии, отмечают эксперты. Нишевые организации удерживают клиентов цифровыми продуктами, гибким подходом и уровнем сервиса. Ключевая задача — предложить потребителю максимум небанковских услуг, чтобы оптимизировать работу его бизнеса.

