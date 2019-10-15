Центральный банк одобрил докапитализацию БКС Банка за счет средств финансовой группы БКС путем размещения дополнительных акций на 2,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Средства, полученные в рамках докапитализации, будут направлены на развитие кредитного портфеля банка для предпринимателей «Сфера» и корпоративного банка», — заявил председатель правления БКС Банка Дмитрий Пешнев-Подольский.

За девять месяцев 2019 года рост портфеля кредитов и гарантий вырос более чем втрое и составил 18,7 млрд рублей.

В соответствии со стратегией банк планирует сохранить высокие темпы роста в 2020 году, увеличив кредитный портфель не менее чем вдвое, чтобы занять лидирующие позиции в сегментах кредитования и банковских гарантий для компаний, участвующих в исполнении госзаказа и ведущих внешнеэкономическую деятельность.

«В дополнение к электронным банковским гарантиям, которые клиенты «Сферы» могут получить за один день, банк в 2020 году намерен запустить семейство кредитных продуктов. Кроме того, банк будет расширять партнерскую программу кредитования по аналогии с продуктами, запущенными совместно с сетями «Перекресток» и АЗС «Газпромнефть», — добавил Пешнев-Подольский.