Чистая прибыль банка «Зенит» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за девять месяцев 2019 года составила 3,7 млрд рублей, что более чем в пять раз превышает прибыль за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Активы банка на 1 октября 2019 года достигли уровня 241 млрд рублей. Собственный капитал составил 34,2 млрд рублей.

Размер кредитного портфеля — 143 млрд рублей, портфель корпоративных кредитов — 111 млрд, портфель розничных кредитов — 32 млрд.

Средства клиентов за девять месяцев 2019 года превысили 137 млрд рублей. Комиссионные доходы банка за девять месяцев достигли 2,4 млрд.

Банковская группа «Зенит» увеличила полугодовую прибыль по МСФО на 20%, до 739 млн рублей Ключевыми факторами положительного финансового результата стали рост чистого комиссионного дохода и сокращение расходов на резервы.

Норматив достаточности собственного капитала банка составил 15,0%, норматив достаточности базового капитала — 10,4%, норматив достаточности основного капитала — 10,4%.

Норматив мгновенной ликвидности банка составил 74%, норматив текущей ликвидности — 88%, норматив долгосрочной ликвидности — 80%.