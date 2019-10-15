Контрольный пакет «Ренессанс Страхования» Бориса Йордана больше не находится в залоге у Московского Кредитного Банка (МКБ) — страховщик досрочно погасил кредит на 2,7 млрд рублей за счет размещения дебютного выпуска трехлетних облигаций на 3 млрд рублей со ставкой купона 9% годовых, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Оставшиеся 700 млн рублей компания, по его словам, направит на развитие бизнеса.

На конец июня 2019 года долг перед МКБ составлял 2,3 млрд рублей, погасить остаток долга по первой линии на 1,7 млрд рублей страховщик должен был до января 2020 года, срок погашения остатка по второй линии на 560 млн рублей наступал в октябре.

Спрос на первый выпуск превысил 6 млрд рублей, что позволило снизить ориентир ставки купона с 9,25—9,5 до 9% годовых. В ходе размещения почти половину выпуска — 49% — выкупили банки, еще 16,5% получили управляющие компании, 13,5% — брокерские, на розничных инвесторов пришлось 13%, на страховые компании — 7%, инвесткомпании — 1%.