Авиакомпания «Трансаэро» подала в Арбитражный суд Москвы исковое заявление к банку ВТБ на сумму более 29,8 млн рублей. Такую информацию приводит ТАСС со ссылкой на карточку дела, размещенную в электронной картотеке на сайте суда.

Иск зарегистрирован 15 октября. Суть требований авиакомпании не раскрывается.

Авиаперевозчик 2 октября уже подавал иск на аналогичную сумму к ВТБ.



В 2015 году компания «Трансаэро» оказалась не в состоянии обслуживать долги, превышавшие 250 млрд рублей. В октябре того же года ее сертификат эксплуатанта был аннулирован Росавиацией. В 2017 году «Трансаэро» признали банкротом.