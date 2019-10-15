Седьмой арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу представителя акционеров Кемсоцинбанка на решение о банкротстве кредитной организации. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на материалы суда.

Ранее стало известно, что представитель акционеров Кемсоцинбанка Антон Кузьмин подал апелляционную жалобу на решение областного арбитражного суда о признании банка несостоятельным.

Центробанк РФ отозвал лицензию у Кемсоцинбанка 31 мая текущего года. Страховые выплаты вкладчикам были оценены в 1,7 млрд рублей.

Арбитражный суд Кемеровской области 29 июля признал банк банкротом. Банк России изначально сообщал о «дыре» в капитале банка на момент отзыва лицензии в размере 0,177 млрд рублей, затем оценка была повышена до 0,23 млрд. Исходя из данных, опубликованных Центробанком 8 августа 2019 года, на дату признания банка банкротом отрицательная разница между его активами и обязательствами составляла около 0,414 млрд рублей.



Также сообщалось, что временная администрация Кемсоцинбанка установила в действиях его должностных лиц признаки операций, направленных на вывод активов. Данная информация была направлена правоохранителям.