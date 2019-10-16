Альфа-Банк планирует внедрить распознавание клиентов на входе в отделения, а его сотрудники смогут заранее понять, какую услугу можно им предложить, рассказал РБК главный управляющий директор банка Владимир Верхошинский. «Phygital-формат» (physical+digital) банк планирует внедрить в 100% своих отделений в течение трех — пяти лет.

Так, полученная информация будет отображаться на планшете или в компьютере сотрудника. Подтверждать операции можно будет при помощи биометрии, не предъявляя документы.

По словам Верхошинского, новую концепцию банк будет тестировать до середины следующего года, затем успешные идеи постепенно будут развертывать на всю сеть: к концу 2021 года должны переформатировать до 20% отделений, а до 2022–2024 года — 100%. Стоимость переоснащения отделений под новую концепцию будет соответствовать текущим затратам банка на ремонт. Такие расходы за 2018 год составили 1,4 млрд рублей, следует из его отчетности. Самое дорогостоящее в этом процессе — технологии, пояснил Верхошинский: например, на один только фронт-CRM, способный узнать клиента и предложить ему подходящие услуги, банк тратит несколько миллионов долларов США в год.

По словам экспертов, в ближайшее время все больше операций будут осуществляться через цифровые каналы, но останутся операции, которые требуют физического взаимодействия: из-за этого phygital может стать «новым стандартом». Впрочем, такую модель сложно назвать целевой для банков, ориентирующихся на обслуживание наиболее массовых сегментов: создание таких отделений потребует значительных инвестиций в IТ-технологии, обучения персонала и инфраструктуры, поясняют эксперты.