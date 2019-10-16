Председателем правления Тольяттихимбанка стал Андрей Дроботов, сообщили в кредитной организации.

Как уточняется, ранее, 12 сентября, внеочередное общее собрание акционеров Тольяттихимбанка приняло решение о досрочном прекращении полномочий Александра Попова в статусе предправления по его личной просьбе. Тогда же внеочередным общим собранием акционеров было принято решение направить в Банк России ходатайство о согласовании кандидатуры Дроботова, на тот момент заместителя председателя правления банка и временно исполняющего обязанности предправления, на должность единоличного исполнительного органа кредитной организации.

Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ 11 октября согласовал кандидатуру Андрея Дроботова для назначения на пост председателя правления Тольяттихимбанка. Он вступил в должность 14 октября.

Андрей Дроботов работает в Тольяттихимбанке с 2014 года. В банке подчеркивают, что новый руководитель имеет большой опыт работы в финансовых организациях и способен обеспечить выполнение коллективом банка целей, которые установлены в утвержденной его наблюдательным советом стратегии развития на 2019—2020 годы.

Александр Попов руководил Тольяттихимбанком с 2002 года. В начале июня стало известно о его задержании в конце мая этого года и последующем аресте. Газета «Коммерсант» написала, что, по версии следствия, под контролем Попова через его кредитное учреждение осуществлялись финансовые операции, связанные с хищением активов «Тольяттиазота». В банке, комментируя эти события, заявили, что Попов стал заложником ситуации, происходящей вокруг «Тольяттиазота»: предприятие, являющееся одним из ключевых клиентов банка, не первый год подвергается атакам миноритарных акционеров, стремящихся захватить управление. Последними судебными решениями срок ареста Попова был продлен до 1 ноября этого года.



В октябрьском сообщении о смене предправления Тольяттихимбанка отмечается большой вклад Александра Попова в развитие кредитной организации.