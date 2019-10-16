Сбербанк предоставил «Полиметаллу» десятилетний невозобновляемый кредит на сумму 500 млн долларов США с фиксированной ставкой.

Как поясняется в сообщении Сбербанка, кредитная линия позволит заемщику рефинансировать ранее предоставленные финучреждением кредиты со сроком погашения в 2021—2024 годах, а также прочие краткосрочные займы. Выборка кредита будет завершена до конца 2019 финансового года, а погашение будет осуществляться равными траншами в период с 2026 по 2029 год.

«Это первый десятилетний кредит в истории компании, который существенно увеличит средний срок погашения нашего долгового портфеля по сниженной процентной ставке и выровняет график погашений, что позволит избежать пиковых выплат в период строительства «Нежданинского» и АГМК-2. Мы очень довольны поддержкой, которую оказал нам Сбербанк в рефинансировании. Соглашение на десять лет еще сильнее укрепляет наши долгосрочные партнерские отношения», — комментирует директор по корпоративным финансам «Полиметалла» Евгения Онущенко.



Polymetal International PLC («Полиметалл») с активами в России и Казахстане входит в топ-20 производителей золота и в топ-пятерку производителей серебра в мире.