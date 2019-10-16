Связь-Банк может быть передан в собственность Промсвязьбанка до конца года, процедура объединения банков будет двухэтапной, объединение юрлиц займет длительный период, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Хотелось бы, чтобы в этом году успели. Он не перейдет на баланс Промсвязьбанка. Промсвязьбанк станет его собственником, но объединение банков — это другая история. Там двухэтапная будет процедура, то есть будет два юрлица в течение некоторого времени. То есть акции будут действительно на балансе ПСБ, но сам банк будет существовать некоторое время как отдельное юрлицо, и процесс объединения занимает длительный период, потому что там должен быть целый процесс, который ЦБ согласует», — заявил он.

Моисеев отметил, что сейчас реализуются корпоративные процедуры.

Ранее госкорпорация «ВЭБ.РФ» сообщила, что перестала быть акционером находившегося на санации Связь-Банка.