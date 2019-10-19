Банк «Русский Стандарт» изучил, как клиенты 21—25 лет использовали интернет- и мобильный банки, а также банкоматы (АТМ) за первые три квартала 2019-го. Так, самой востребованной категорией операций в RSB Online и RSB Mobile стал перевод между своими счетами (27,2%).



«С помощью me2me-переводов молодые клиенты пополняли депозиты, погашали кредит в одном банке, переводя средства из другого банка, где они получают заработную плату, и не только. Вторая по популярности операция, которая совершалась клиентами 21—25 лет в онлайн-сервисах, — погашение кредита с карты стороннего банка (22,9%). Замыкает топ-3 заявка на перевод с карты на карту (10,7%). Подобная статистика говорит о том, что современная молодежь стремится осваивать новые банковские услуги и сервисы, а, следовательно, ее финансовая грамотность растет», — отмечается в сообщении.

Согласно исследованию, клиенты 21—25 лет перестали воспринимать банкоматы только лишь как способ снятия наличных. Эксперты отметили видимое разнообразие операций (как финансовых, так и бытовых), которые совершались представителями этой возрастной группы в АТМ. Так, наиболее востребованными после пополнения счета по договору (46,4%) и снятия наличных (29,8%) стали: внесение денежных средств на карту (22,7%), оплата различных услуг (0,7%), а также P2P-переводы (0,1%).

«За указанный период времени гендерные предпочтения пользователей 21—25 лет интернет- и мобильных банков разделились практически поровну. У девушек было лишь незначительное преимущество, а именно — 50,84% против 49,16%. К слову, с АТМ дело обстоит почти также: 50,54% — девушки и 49,46% — парни. Вместе с тем наибольшее число пользователей-девушек было зафиксировано в Казани — 58%, молодых людей — в Москве (52%). При этом девушки намного чаще оплачивали сотовую связь — 62% на 38%, парни — госуслуги (64% на 36%)», — заключили в банке «Русский Стандарт».

Топ-5 российских городов, где молодежь совершала наибольшее количество операций в интернет- и мобильном банках с января по сентябрь 2019-го: