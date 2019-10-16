Сбербанк в тестовом режиме запустил краудлендинговую площадку, пока она работает с ограниченной функциональностью, рассказали РИА Новости в пресс-службе Сбербанка.



«Платформа работает в тестовом режиме с ограниченной функциональностью, поэтому детальные комментарии преждевременны», — сообщили в банке.



Краудлендинг — способ финансирования, при котором площадка напрямую соединяет между собой участников, например физлиц и юрлиц-заемщиков. Инвесторами площадки выступают физические лица — клиенты Сбербанка, а заемщики — представители малого и микробизнеса с уже сформированным бизнесом. Платформа представляет собой альтернативный способ привлечения инвестиций для таких предпринимателей, уточняли ранее в банке.

Сбербанк анонсировал запуск инвестплатформы еще в январе текущего года, напоминает Прайм . Планировалось, что на этапе запуска платформы клиентами будут представители малых и микропредприятий с действующим бизнесом. Для них платформа представляет собой альтернативный способ привлечения инвестиций. При этом минимальный размер займа от клиентов Сбербанка в рамках создаваемой инвестплатформы составит 5 тыс. рублей.



Прототип инвестиционный платформы был представлен банком в начале июня. Основная задача нового сервиса — помочь каждому желающему создать эффективный и успешный бизнес в России, сформировать здоровую культуру предпринимательства, обеспечив тем самым благополучие общества, говорится в сообщении кредитной организации.

«Инвестиционная P2B-платформа Сбербанка — это своего рода институт развития, ориентированный на поддержку малого и среднего предпринимательства в РФ. Она напрямую соединяет между собой заемщиков и инвесторов, при этом делает процесс максимально простым, понятным и доступным для всех пользователей. Создание подобного рода площадок упростит процесс и даст возможность получать заемные средства компаниям данного сегмента», — отмечалось в релизе госбанка.