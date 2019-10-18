Вопреки предположению, что лидерам банковской индустрии привлечение средств должно обходиться гораздо дешевле, чем менее крупным кредитным организациям, самую низкую стоимость рублевых ресурсов демонстрируют небольшие и совсем микроскопические банки. Такой вывод содержится в материале «Почем деньги для банков?», опубликованном в разделе «Исследования».

Так, согласно представленным в обзоре данным, средняя эффективная процентная ставка рублевого привлечения в первом полугодии 2019 года для топ-100 банков составила 5,6% годовых, а для группы самых небольших банков (начиная с 400-го места по размеру активов) — 2,6%.

«По всей видимости, небольшим банкам… дешевизну ресурсной базы обеспечивают связанные компании, размещающие средства под нерыночные ставки или вовсе бесплатно», — рассуждают авторы исследования.

Они также выявили ряд интересных тенденций, ранжировав банки по стоимости привлечения рублевых ресурсов, а также «выстроив» 50 крупнейших банков по эффективной ставке привлечения. Так, в списке крупнейших банков, ранжированных по стоимости привлечения рублевых ресурсов, системно значимые кредитные организации распределены практически равномерно, а не тяготеют к нижним строчкам. При этом два банка из категории крупнейших вошли в список 50 банков с самыми дорогими рублевыми ресурсами.

В числе прочего выяснилось, что по средней стоимости привлечения денег «розничные» кредитные организации не особо опережают других игроков банковского рынка. «Вероятно, это связано как с конъюнктурными, так и с регуляторными факторами», — полагают аналитики.



Эффективная процентная ставка привлечения банком денежных ресурсов оценивалась как отношение его процентных расходов за расчетный период к среднему остатку привлеченных средств, приведенное к годовому базису, уточняется в исследовании.