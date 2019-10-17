Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банку «Аверс» на уровне «ruA-». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз, следует из релиза агентства.



«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен удовлетворительными оценками рыночных позиций и корпоративного управления, сильной позицией по достаточности капитала, а также адекватными оценками качества активов и ликвидной позиции», — отмечается в сообщении.



По данным аналитиков, основу активов банка «Аверс» составляют портфель ценных бумаг и межбанковские кредиты (39% и 29% валовых активов соответственно на 1 сентября 2019 года). Межбанковское кредитование более чем на 85% представлено депозитами, размещенными в Банке России.

Ключевым источником фондирования для кредитной организации являются средства юридических лиц (66% привлеченных средств на 1 сентября 2019-го). Кредитный портфель юрлиц и индивидуальных предпринимателей (12% валовых активов на 1 сентября 2019-го) представлен в основном ссудами крупных клиентов и характеризуется низким уровнем просроченной задолженности. Обеспеченность корпоративного кредитного портфеля оценивается как невысокая (39% ссуд на 1 сентября 2019-го выданы без обеспечения), заключили в «Эксперт РА».

