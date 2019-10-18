Газпромбанк в 2020 году планирует открыть более 100 новых отделений по всей стране. Об этом сообщили в кредитной организации, уточнив, что в первую очередь речь пойдет о значительном расширении сети дополнительных офисов на территории Москвы.

На текущий момент у Газпромбанка около 400 допофисов по всей России, из которых 34 в Москве. Число отделений в столице будет увеличено примерно в три раза (или примерно на 60 отделений — до более чем 90 офисов). Остальные допофисы откроются в различных регионах страны.

По словам заместителя председателя правления Газпромбанка Дмитрия Зауэрса, кредитная организация в рамках новой стратегии фокусируется на развитии цифровых каналов дистрибуции (на них приходится уже 30% от общего объема продаж розничных продуктов Газпромбанка, а число пользователей нового мобильного банка с начала года выросло в несколько раз), в то же время в банке убеждены, что возможность живого общения с клиентами «остается одной из важнейших составляющих для успешного развития крупной банковской розницы даже в условиях повсеместной цифровизации».



«Возможность с помощью менеджера получить исчерпывающую информацию о возможностях новых банковских продуктов, условиях ипотеки, совершить крупную трансакцию значительно повышает уверенность клиента в надежности предоставляемой услуги и зачастую является определяющей при принятии соответствующих решений. Именно поэтому мы не только не сокращаем, но и намерены активно развивать и совершенствовать работу сети отделений Газпромбанка по всей стране», — пояснил Зауэрс.