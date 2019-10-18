Сбербанк начал проводить автоматизированную оценку соискателей при найме консультантов в свои отделения, сообщает РБК . С помощью искусственного интеллекта банк присваивает скоринг-балл соискателю и вычисляет, как скоро тот решит уволиться, рассказал управляющий директор Центра развития компетенций по исследованию данных Сбербанка Андрей Черток. Проект пока запущен в пилотном режиме, решение о полноценном внедрении модели еще не принято.

Как пояснил Черток, кредитная организация с помощью искусственного интеллекта анализирует резюме соискателя, информацию о нем как о клиенте банка.

Прогнозирование увольнений применяется в Сбербанке для массовых специальностей, пока только при найме консультантов в отделения.

Сбербанк уже использовал искусственный интеллект в кадровой политике. С помощью самообучающихся систем банк сокращал численность работников, заявлял глава Сбербанка Герман Греф в 2018 году. Он рассчитывал снизить численность сотрудников вдвое — примерно до 165 тыс. человек к 2025 году.