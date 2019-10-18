Инвестгруппа Goldman Sahs меняет структуру бизнеса в России, сообщает РБК . Она отказывается от отдельной брокерской компании и переводит все брокерские операции в банк, рассказал председатель совета директоров Goldman Sachs в России Дмитрий Седов.

Goldman Sachs работает в России через два юридических лица: ООО «Голдман Сакс» и ООО «Голдман Сакс Банк». «Лицензии этих двух юрлиц во многом дублируют друг друга, так как наш банк может также предоставлять брокерские услуги и осуществлять дилерскую деятельность. При этом для каждой из этих двух компаний необходимо готовить отдельную отчетность для Центрального банка, налоговой инспекции и других госорганов», — сказал Седов.

«Мы достаточно давно приняли решение консолидировать брокерский бизнес в одном юридическом лице, то есть перевести все операции с ценными бумагами в банк и отказаться от дублирующих лицензий. В течение девяти месяцев мы настраивали инфраструктуру и все сопутствующие процессы таким образом, чтобы перевод операций в банк не был сопряжен с дополнительными операционными рисками», — отметил Седов. Банк не планирует сокращать сотрудников, потому что в работе брокера и банка были задействованы фактически одни и те же люди, уточнил он, клиенты также не должны столкнуться с изменениями.

​Чистая прибыль Goldman Sachs в первом полугодии снизилась на 14% Выручка банка составила 9,461 млрд долларов (снижение на 2%).

Отвечая на вопрос об экономической составляющей консолидации, Седов сказал, что у банка «есть оценка финансовой эффективности». «В масштабах российского бизнеса это значимая цифра, ради нее стоило этот процесс начинать», — добавил он. Консолидация бизнеса «подчеркивает, насколько российский рынок важен для нас», заявил Седов.

Goldman Sachs в отчетности за II квартал указывал, что планирует расширять объем брокерских операций. Прибыль банка в России в 2018 году увеличилась до 372,8 млн рублей против 339 млн годом ранее, за первые шесть месяцев 2019 года она составила 342,2 млн. У брокера по итогам прошлого года прибыль достигла 152 млн рублей против убытка 232,8 млн в 2017 году, но в первом полугодии 2019-го он вновь ушел в убыток (9,6 млн).