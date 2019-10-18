Размер вознаграждения, выплаченного российскими банками своим клиентам по бонусным программам за 2018 год, составил 88 млрд рублей. Таковы данные исследования Frank Research Group (FRG), которое представлено 18 октября на Frank Banking Reward Award 2019.



В целом благодаря программам лояльности оборот по картам в торговых точках повысился на 30%, отметили в компании. Так, в 2018 году банки с помощью таких программ мотивировали держателей карт дополнительно потратить 2,3 трлн рублей.

При этом клиенты банков в вопросе выбора дебетовой карты с бонусной программой ставят на первое место надежность кредитной организации. Это, как отметили эксперты FRG, противоречит мнению представителей банков, которые на первое место ставят бонусную программу — кешбэк, бонусы, мили.

Второе место занимает удобство мобильного или интернет-банка, а на третьем — стоимость обслуживания карты.