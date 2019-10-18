Аналитическое кредитное рейтинговое агентство понизило кредитный рейтинг Интерпромбанка до «CС(RU)», прогноз — «негативный». По информации на сайте АКРА, до этого у банка был рейтинг «B-(RU)», который находился на пересмотре с негативными ожиданиями.

Понижение кредитного рейтинга Интерпромбанка обусловлено ухудшением его позиции по ликвидности в результате сокращения объема высоколиквидных активов, поясняют аналитики. «Вторичная оценка бизнес-профиля Интерпромбанка скорректирована АКРА в сторону понижения на основании сопоставления с банками схожего профиля деятельности. «Негативный» прогноз отражает мнение АКРА о возможном дальнейшем ухудшении качества активов и уровня достаточности капитала банка», — говорится в релизе .

В АКРА напоминают, что до июля 2019 года одним из ключевых акционеров банка являлся учредитель и председатель совета директоров АО «Новый поток» Дмитрий Мазуров (в настоящий момент он находится под следствием, срок его ареста продлен до 12 декабря. — Прим. Банки.ру). Сейчас крупнейший пакет акций принадлежит Валерию Пономареву (доля группы лиц, в которую он входит, составляет 26,29%).

«Достаточность капитала оценивается как слабая. По состоянию на 1 сентября 2019 года нормативы достаточности капитала снизились (Н1.1, Н1.2 составляют 9,19%, Н1.0 равен 14,79%), что связано с сокращением объема регуляторного капитала в результате получения убытков от обесценения активов банка. Проведенное АКРА стресс-тестирование капитала, учитывающее потенциальные убытки от обесценения кредитов и иных активов банка, по состоянию на 1 октября 2019 года в сравнении с 1 июля 2019-го показало дальнейшее ухудшение способности банка выдержать прирост стоимости риска (более 300 базисных пунктов) без нарушения минимальных значений регуляторных нормативов», — отмечается, в частности, в сообщении агентства. Уточняется, что негативное влияние на оценку фактора достаточности капитала продолжают оказывать слабые возможности банка по генерации капитала.



Критическая оценка риск-профиля по-прежнему определяется высокой концентрацией и низким качеством ссудного портфеля, сказано в релизе. Проблемная задолженность (около 30% ссудного портфеля на 1 сентября 2019 года) в основном приходится на компании нефтяной отрасли и предприятия, осуществляющие с ними взаимные операции. Агентство отмечает невысокий уровень обеспеченности по выданным банком кредитам и покрытия резервами проблемной задолженности. На балансе Интерпромбанка также имеется существенный объем вложений в непрофильные активы в виде недвижимого имущества, полученного в качестве отступного или в результате обращения взыскания.