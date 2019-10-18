Банк «Траст» (Банк непрофильных активов), куда санированные в 2017 году частные банки передали свои проблемные и непрофильные активы, попытается оспорить серию сделок по выводу, как он считает, 17,3 млрд рублей из дочерней структуры «Открытие Холдинга», контролировавшего банк «Открытие» до санации. Об этом написало агентство «Интерфакс» со ссылкой на текст иска, информацию подтвердил источник РБК , знакомый с его содержанием.

Иск подан к бывшим структурам группы «Открытие» — «Открытие Холдингу» и его «дочке» — «Открытие Капиталу», а также к компании «Тренд», чьи требования «дочка» «Открытие Холдинга», по утверждению истца, погасила в приоритетном порядке в ущерб интересам банка «Траст». Иск зарегистрирован в картотеке арбитражных дел, сумма требований там пока не указана. В пресс-службе «Траста» отказались от комментариев.

В мае 2017 года банк «Траст» выдал «Открытие Капиталу» кредит на 18 млрд рублей. В середине августа компания передала этот долг своей материнской структуре «Открытие Холдинг» и обязалась в течение десяти рабочих дней уплатить холдингу всю сумму кредита и начисленные проценты в сумме около 18,2 млрд рублей, говорится в иске «Траста». Но деньги «дочка» так и не передала. 29 августа Банк России объявил о санации «Открытия» и ввел в банк временную администрацию.

Группа «Открытие Холдинг» 6 сентября объявила о первой сделке после того, как у нее забрали банк, — продаже лондонской инвестиционной компании Otkritie Capital International Limited (сейчас — Sova Capital) концерну «Россиум» Романа Авдеева. Сумма сделки не разглашалась, в иске «Траста» говорится, что «Открытие Капитал» выручил 19 млрд рублей. Концерн присматривался к активу еще до санации «Открытия», говорили источники РБК.

«Открытие Капитал» в день объявления о сделке с «Россиумом» заплатил компании «Тренд» за выкуп требований к «Открытие Холдингу» 251,9 млн евро (17,3 млрд рублей на дату сделки), утверждается в иске.

Банк «Траст» считает, что перевод долга на «Открытие Холдинг», совершенный в августе, и выкуп у компании «Тренд» прав требования к холдингу в сентябре были взаимосвязанными сделками, направленными на вывод активов из «Открытие Капитала», пишет «Интерфакс» со ссылкой на иск и подтверждает источник РБК.

«Траст», должником которого сейчас является «Открытие Холдинг», просит суд восстановить «Открытие Капитал» в статусе своего должника, а «Открытие Холдинг» — должника компании «Тренд» и взыскать с последней 251,9 млн евро в пользу «Открытие Капитала».

Сделку с «Открытие Капиталом» согласовал английский финансовый регулятор Financial Conduct Authority, писало агентство РБК.

Пресс-служба «Открытие Холдинга» сообщила РБК, что компания пока не получила иск и не готова давать комментарии. РБК направило запрос в «Россиум» и в «Тренд».



На сайте «Тренда» говорится, что компания занимается вложениями в ценные бумаги, долгосрочными инвестициями в ретейл, информационные технологии, сельское хозяйство, лесоперерабатывающее и рыбоперерабатывающее хозяйство, фармацевтику. По тому же адресу зарегистрирована инвестиционная компания «Тренд», она на 100% принадлежит «Тренду», а эта компания, в свою очередь, Сергею Левину, говорится на сайте. По данным СПАРК, «Тренд» был миноритарным акционером девелопера «Инград», он владел 6,31% застройщика на конец 2017 года. Первым гендиректором «Тренда», по данным СПАРК, был совладелец группы «Регион» Сергей Судариков. Компания «Тренд» никогда не имела и не имеет никакого отношения к ГК «Регион», сказал РБК его представитель.