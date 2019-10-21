Интерпромбанк не согласен с новым рейтингом от Аналитического кредитного рейтингового агентства на уровне «СC(RU)» с «негативным» прогнозом и направил агентству уведомление об отзыве кредитного рейтинга и расторжении договора. Об этом сообщила пресс-служба Интерпромбанка.

АКРА в пятницу понизило кредитный рейтинг Интерпромбанка до «CС(RU)» с «негативным» прогнозом. До этого у банка был рейтинг «B-(RU)», который находился на пересмотре с негативными ожиданиями.

«Интерпромбанк выражает несогласие с решением российского рейтингового агентства «АКРА» присвоить банку рейтинг кредитоспособности на уровне «СC(RU)» с «негативным» прогнозом», — отмечается в сообщении.

По мнению кредитной организации, решение АКРА не отражает объективных и актуальных данных относительно уровня ее финансовой устойчивости и ликвидности активов.

В частности, аналитики при оценке фактора достаточности капитала использовали устаревшие данные отчетности банка — по состоянию на 1 сентября 2019 года, не приняв во внимание имевшуюся в распоряжении АКРА актуальную отчетность Интерпромбанка по состоянию на 1 октября 2019 года. «При сравнении показателей достаточности капитала по состоянию на сентябрь и по состоянию на октябрь 2019 года наблюдается положительная динамика, что опровергает гипотезу агентства о возможном дальнейшем ухудшении фактора достаточности капитала», — подчеркивают в Интерпромбанке.

АКРА понизило рейтинг Интерпромбанка до «CС(RU)» с «негативным» прогнозом Понижение кредитного рейтинга Интерпромбанка обусловлено ухудшением его позиции по ликвидности в результате сокращения объема высоколиквидных активов.

Там отмечают, что на 1 октября 2019 года нормативы достаточности капитала банка «находятся на надежном уровне»: Н1.0 — на уровне 15,31% при минимально допустимом значении 8%, Н1.1 — на уровне 9,62% при минимально допустимых 4,5%, Н1.2 — на уровне 9,62% при минимально допустимых 6%.

По мнению агентства, отраженному в пресс-релизе, нормативы достаточности капитала снизились по сравнению со значениями на 1 июля 2019 года в результате получения убытков от обесценения активов. Анализ структуры нормативов показывает, что снижение значений связано с увеличением масштабов бизнеса банка (по состоянию на 1 июля 2019 года объем активов под риском (знаменатель при расчете нормативов достаточности) составляет 62,6 млрд рублей, на 1 октября — 66,4 млрд рублей, указывают в пресс-службе финучреждения. «Незначительное снижение размера капитала банка на 1 октября 2019 года (10,2 млрд рублей) — на 2,56% по сравнению со значением по состоянию на 1 июля 2019 года (10,4 млрд рублей) — связано со стандартной нормой резервирования активов при их увеличении. Обесценения активов не происходило. Банк прибылен, убытков в 2018—2019 годах зафиксировано не было», — подчеркивается в комментарии.

Также там указано, что текущая прибыль банка демонстрирует положительную динамику: за первое полугодие 2019 года она увеличилась на 120 млн рублей и составила 506,7 млн рублей против 386,6 млн в аналогичном периоде 2018 года. Кроме того, в 2019 году отмечается положительная динамика чистых процентных и комиссионных доходов по сравнению с 2018 годом (квартал к кварталу). Прогноз по процентным и комиссионным доходам на IV квартал 2019 года значительно выше показателей III квартала 2019-го (аналогично динамике в 2018 году).

Нормативы ликвидности также имеют устойчиво высокие значения, обращают внимание в банке: так, значение норматива Н2 составляет 40,6% при минимально допустимых 15%, Н3 равен 81,7% при минимально допустимых 50%.

«Положительная динамика показателей банка не была учтена агентством. Обоснование существенного понижения кредитного рейтинга Интерпромбанка в релизе АКРА отсутствует. Снижение рейтинга агентство обосновывает исключительно прогнозными показателями, полученными на основании стресс-тестирования по собственным сценариям. В связи с вышеизложенным Интерпромбанк направил в Аналитическое кредитное рейтинговое агентство уведомление об отзыве кредитного рейтинга и расторжении договора», — сообщает пресс-служба.



Напомним, до июля 2019 года одним из ключевых акционеров банка являлся учредитель и председатель совета директоров АО «Новый поток» Дмитрий Мазуров, который в настоящий момент находится под следствием по делу о хищении 1,8 млрд рублей у Сбербанка.