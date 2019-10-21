Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Совкомбанка на уровне «ruА». Прогноз по рейтингу изменен со «стабильного» на «позитивный».

«Рейтинг банка обусловлен высокими рыночными позициями и качеством управления, адекватными оценками ликвидности и качества активов, а также приемлемым уровнем достаточности капитала. Положительное влияние на уровень рейтинга оказывает умеренно высокая вероятность финансовой и административной поддержки банка со стороны федеральных органов власти в случае крайней необходимости в связи с масштабом бизнеса и структурой привлеченных средств банка», — говорится в релизе «Эксперт РА» .

Там уточняется, что изменение прогноза по рейтингу на «позитивный» обусловлено ожиданиями агентства по дальнейшему органическому росту бизнеса банка при одновременном сохранении достигнутого в текущем году запаса ликвидности и неухудшении прочих финансовых метрик, что способно привести к повышению рейтинга. «Помимо этого, масштаб и динамика бизнеса (доля Совкомбанка в привлеченных средствах корпоративных и розничных клиентов в целом по банковскому сектору выросла с 0,8% до 1,2% за период с 1 сентября 2018 года по 1 сентября 2019 года), по мнению агентства, позволят банку войти в перечень системно значимых кредитных организаций на среднесрочном горизонте», — добавляют аналитики.

Напомним, что ранее в «Эксперт РА» и ряде других рейтинговых агентств не исключали, что в перечень системных российских банков может быть добавлен Совкомбанк. Однако ЦБ утвердил в середине октября список системно значимых банков без внесения в него соответствующих изменений.

Анализируя, в частности, позиции банка по капиталу, эксперты агентства указывают, с одной стороны, на невысокую устойчивость капитала к обесценению активов (при низком уровне концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска), с другой — на высокий уровень рентабельности капитала, что позволяет поддерживать капитал за счет прибыли. Отмечается также снижение нагрузки на капитал вследствие выхода на точку безубыточности проекта карты рассрочки «Халва» по итогам первого полугодия 2019 года.

Относительно ликвидной позиции в том числе говорится, что рост объема высоколиквидных активов «позволил банку заметно повысить уровень покрытия высоколиквидными активами текущих остатков клиентов, что повышает способность Совкомбанка к соблюдению норматива краткосрочной ликвидности, введенного для системно значимых банков».



В числе прочего «Эксперт РА» дает оценку уровню корпоративного управления в банке. «Вхождение в капитал суверенных и частных фондов в 2018 году, а также успешное привлечение синдицированного кредита от иностранных банков и субординированного долга во втором полугодии 2019 года позволяют позитивно оценивать уровень корпоративного управления и деловой репутации банка. Вместе с тем Совкомбанку удалось успешно интегрировать в свою бизнес-модель приобретаемые банки и нарастить позиции в сегментах МСБ и розницы. Консервативная политика банка в части необеспеченного потребительского кредитования, устойчивое качество кредитного портфеля и успешная реализация проекта «Халва» позволяют поддерживать высокую рентабельность бизнеса. Вызовом для банка на горизонте ближайших лет будет удержание рыночных позиций и поддержание маржинальности бизнеса на фоне повышенных требований регулятора к банку, претендующему на статус системно значимого», — говорится в релизе.