Агентство по страхованию вкладов в I—III кварталах выплатило вкладчикам по страховым случаям текущего года 39,5 млрд рублей. Об этом говорится в отчете агентства.

В III квартале 2019 года страховые случаи наступили в отношении четырех банков: «Жилкредита», РАМ Банка, КБ «Ассоциация» и ГринКомБанка. Размер страховой ответственности АСВ по указанным банкам составил 6,3 млрд рублей перед 32,7 тыс. вкладчиков, в том числе 0,26 млрд рублей перед 1,3 тыс. вкладчиков — юридических лиц, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям (на них с 1 января 2019 года распространяется действие закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»).

В III квартале АСВ выплатило страховое возмещение 18,4 тыс. вкладчиков (в том числе по ранее наступившим страховым случаям) на общую сумму 7,1 млрд рублей, в том числе выплаты в адрес 0,8 тыс. малых предприятий составили 0,3 млрд.

В общей сложности в I—III кварталах этого года страховые случаи наступили в отношении 16 банков — участников системы обязательного страхования вкладов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (37 страховых случаев) число страховых случаев снизилось более чем вдвое.

Общий объем страховой ответственности агентства по страховым случаям, наступившим в I—III кварталах 2019 года, составил 40,6 млрд рублей перед 133,8 тыс. вкладчиков, в том числе 1,15 млрд рублей перед 6,4 тыс. малых предприятий.

Денежные средства 122 тыс. вкладчиков (91,2% от общего количества вкладчиков) размещены во вкладах, по которым страховое возмещение составляет 100% суммы вклада, то есть полностью покрываются страховой выплатой агентства.

По состоянию на 1 октября страховое возмещение получили 71 тыс. вкладчиков на общую сумму 39,5 млрд рублей, что составило 97,3% от общего размера страховой ответственности АСВ по страховым случаям 2019 года, в том числе 3 тыс. субъектов малого предпринимательства получили 1,1 млрд рублей (около 95,7% от общего размера страховой ответственности агентства перед ними).

В текущем году средний срок начала агентством выплат составил 11,2 дня. Для сравнения — в 2018 году этот показатель составлял 12,2 дня, в 2017-м — 13,5 дня.



За три квартала 2019 года агентство обеспечило также выплату страхового возмещения 25,7 тыс. вкладчиков 240 банков по ранее наступившим страховым случаям на общую сумму 5 млрд рублей.