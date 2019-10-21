Рейтинговое агентство S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по рейтингам банка «Национальный Стандарт» с «негативного» на «стабильный», а также подтвердило его долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента на уровне «В/В». Об этом говорится в сообщении агентства .

Как поясняется, показатели операционной деятельности и характеристики качества активов банка стабилизировались после ухудшения в 2015—2016 годах. Эксперты также отмечают признаки значительного повышения уровня диверсификации бизнеса банка, поскольку переходный этап, в рамках которого банк внедрял новую стратегию, в целом завершен. Как следствие, S&P более не учитывает одну ступень позитивной корректировки (за «дополнительные факторы») в составе рейтинга «Национального Стандарта».

«Мы считаем, что в настоящее время бизнес-модель банка характеризуется более высокой степенью диверсификации, о чем свидетельствует снижение уровня концентрации как активов, так и обязательств НСБ. Ранее структура клиентов банка включала российские корпорации крупного и среднего размера, однако меры банка по повышению степени диверсификации бизнеса за счет переориентации на обслуживание предприятий малого и среднего бизнеса в тех регионах, где НСБ ведет операционную деятельность, привели к значительному (более чем в два раза) снижению концентрации на отдельных контрагентах. Мы также принимаем во внимание улучшение качества активов и снижение объема проблемных кредитов в 2018—2019 годах. Эти позитивные факторы обусловили повышение оценки позиции банка по риску до «адекватной», — говорится в релизе.



Другими факторами, обусловившими повышение оценки, являются относительно консервативный подход банка к формированию резервов и проведение взвешенной залоговой политики.