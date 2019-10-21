Госкорпорация «ВЭБ.РФ» отмечает спрос у физлиц на краткосрочные облигации и в будущем планирует предложить им эти инструменты, сообщила журналистам вице-президент блока финансов «ВЭБ.РФ» Ксения Нефедова.

«В том числе и физлиц [готовы допустить к краткосрочным облигациям]. Мы видим значительный спрос со стороны «физиков» к краткосрочным инструментам. Думаю, что надо смотреть на гибридную историю», — сказала Нефедова.

При этом она не уточнила сроки, отметив, что ВЭБ находится «в процессе проработки продукта, эффективности каналов продаж». По словам Нефедовой, госкорпорация может заняться проработкой данного вопроса в следующем году.

Ранее в «ВЭБ.РФ» сообщали, что в основном сфокусированы на инструментах управления краткосрочной ликвидностью и планируют регулярно размещать однодневные и 15-дневные облигации.

«ВЭБ.РФ» размещает краткосрочные бонды по открытой подписке в рамках своей программы, зарегистрированной в 2015 году. Однодневные облигации впервые на российском рынке в 2016 году разместил банк ВТБ. ЦБ размещает трехмесячные купонные облигации — они обращаются среди российских кредитных организаций и нужны для абсорбирования избытка банковской ликвидности в условиях ее структурного профицита.