Временная администрация банка «Прайм Финанс», лишившегося лицензии в июне 2019 года, нашла признаки вывода активов со стороны собственника и должностных лиц кредитной организации, сообщает пресс-служба Банка России.



«Временная администрация по управлению кредитной организацией банк «Прайм Финанс» (АО), назначенная приказом Банка России в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе обследования кредитной организации установила в действиях собственника и должностных лиц банка признаки действий, направленных на вывод активов либо сокрытие ранее выведенных активов посредством хищения денежных средств и злоупотребления полномочиями», — отмечается в сообщении.

По оценке временной администрации, стоимости активов кредитной организации недостаточно для исполнения ее обязательств. Кроме того, регулятор направил в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области заявление о признании «Прайм Финанса» банкротом. Рассмотрение дела назначено на 30 октября.

«Информация о финансовых операциях, в отношении которых у Банка России имеются обоснованные предположения о наличии признаков уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений», — говорится в сообщении регулятора.

​В Петербурге задержан президент лишенного лицензии банка «Прайм Финанс» В Санкт-Петербурге в ночь на 19 сентября задержан президент лишенного лицензии банка «Прайм Финанс» (Санкт-Петербург) Михаил Табунов. После отзыва лицензии у кредитной организации он обвинил коллег в исчезновении 268 млн наличными.

ЦБ отозвал лицензию у «Прайм Финанса» 6 июня текущего года. По данным регулятора, банк «Прайм Финанс» полностью утратил собственные средства вследствие выявленной Банком России недостачи денежных средств в кассе в размере более 268 млн рублей и осуществлял «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов.



Ранее, 29 мая 2019 года, в результате внезапной проверки наличных денег в сейфовой комнате офиса «Прайм Финанса» на улице Лебедева, д. 15 ревизоры ЦБ выявили недостачу в долларах и евро в эквиваленте на те же 268 млн. Помимо этого, ЦБ предъявил бизнесменам внесение в отчетность заведомо недостоверных сведений о финансовом положении и предоставление искаженных данных в ЦБ. В середине сентября сообщалось о задержании президента банка «Прайм Финанс» Михаила Табунова. Уголовное дело возбуждено по двум статьям — 160 и 172.1 УК: «Фальсификация финансовых документов» и «Присвоение». Материалы дела основываются на результатах проверки ЦБ и заключении Росфинмониторинга по СЗФО.