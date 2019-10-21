Объем рублевых депозитов населения растет за счет вкладов от 100 тыс. до 1,4 млн рублей, еще в прошлом году он увеличивался за счет вкладов более 1,4 млн рублей. Об этом сообщил журналистам старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов в кулуарах конференции банка по девелопменту жилой недвижимости «Время изменений».

«Объемы вкладов не падают, падают темпы роста вкладной базы. По сути дела, от пиков значений 2015—2016 годов мы сейчас чуть-чуть снизились, но в целом депозитная база населения растет. Видоизменения внутри структуры вкладов коснулись среднего чека по вкладам. Если раньше, весь 2018 год, депозитная база всех банков прирастала в диапазоне сумм выше 1,4 миллиона рублей, выше страховой суммы, то сейчас за девять месяцев текущего года основной рост депозитной базы произошел [за счет вкладов] от 100 тысяч до 1,4 миллиона рублей», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Согласно финансовым результатам банка по РСБУ, на 1 октября 2019 года средства физлиц на счетах Сбербанка составили 13,15 трлн рублей. Это на 0,9% больше, чем на начало этого года.