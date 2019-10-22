Возможность заемщиков получать информацию об их показателе долговой нагрузки (ПДН, отношение выплат по всем кредитам к доходам заемщика), который с недавних пор выступает одним из ключевых факторов при выдаче кредитов, стала предметом острой дискуссии. Как стало известно газете «Коммерсант» , 18 октября на заседании рабочей группы по подготовке поправок к закону «О кредитных историях» неожиданно был поднят вопрос о необходимости раскрывать заемщику эту информацию. Проект закона предусматривает, что в будущем рассчитывать ПДН будут бюро кредитных историй и сообщать его кредиторам.

Напомним, с 1 октября 2019 года банки и микрофинансовые организации обязаны рассчитывать ПДН заемщиков — физических лиц при предоставлении кредитов или займов в размере от 10 тыс. рублей (или в эквивалентной сумме в иностранной валюте) и при увеличении лимита кредитования, а также формировать дополнительный запас капитала, если ПДН выше 50%.

После вступления новых правил в силу Банк России рекомендовал банкам и МФО информировать заемщиков о значении их ПДН и предупреждать заемщика о том, что в случае непредставления им документов, подтверждающих доходы, кредитор может использовать при расчете ПДН этого клиента данные Росстата о среднедушевом доходе в регионе регистрации заемщика, а если оцененный таким образом ПДН окажется выше 50%, это может негативно повлиять на условия кредитования клиента.

ЦБ рекомендовал банкам и микрофинансистам раскрывать заемщикам их ПДН С 1 октября 2019 года банки и МФО обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков — физических лиц при предоставлении кредитов или займов в размере от 10 тыс. рублей и при увеличении лимита кредитования.

Подразумевается, что раскрытие банками ПДН при выдаче кредита будет бесплатным, уточняет «Коммерсант».

Как рассказали изданию эксперты, присутствовавшие на встрече 18 октября, банкиры высказались жестко против такого информирования. Они считают, что гражданину ПДН не нужен, для банка же раскрытие несет дополнительные затраты.

Банкиры просят ЦБ уточнить, какова конечная цель раскрытия и в каком виде оно должно происходить. «Коммерсанту» пояснили в ЦБ, что в его письме «не регламентируется порядок информирования заемщиков, что позволяет банкам и МФО самостоятельно выбрать форму уведомления». Вместе с тем, согласно обнародованной Ассоциацией банков России переписке с Центробанком, кредитные организации не уверены в правильности собственных расчетов ПДН и обратились к регулятору с просьбой не штрафовать их в первые полгода расчета показателя.



Решение проблемы предлагают кредитные бюро. По словам главы БКИ «Русский Стандарт» Анны Садовничей, предоставлять информацию о ПДН можно было бы в составе кредитной истории заемщика. Впрочем, если дважды в год заемщик может получать кредитные отчеты в БКИ бесплатно, то за дополнительные запросы придется платить.