Промсвязьбанк запустил масштабную рекламную кампанию, в рамках которой лицом банка стал титулованный российский хоккеист, трехкратный чемпион мира Александр Овечкин. Об этом во вторник объявил ПСБ.

Рекламная коммуникация рассчитана на привлечение широкой аудитории в возрасте от 20 лет, следует из сообщения. Основными каналами продвижения станут ролики на ТВ, радио и наружная реклама, а также цифровые каналы.

В рамках сотрудничества Александр Овечкин рекламирует линейку продуктов банка: предложения для розничных клиентов, малого и среднего бизнеса, сервис private banking и др. Первыми продуктами, о которых заявит спортивный бренд-амбассадор банка, станут потребительские кредиты и онлайн-кредит для бизнеса «Без бумаг».



Разработкой имиджевой коммуникации нового бренда ПСБ занималось рекламное агентство Paradigma, продуктовую рекламу разработали продюсерская компания «ВижуМир» и агентство PinUP Production, уточняется в релизе.