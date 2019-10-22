С российского банковского рынка в ближайшие годы могут уйти еще около 200 игроков. Такая оценка эксперта, близкого к ЦБ, приводится в материале газеты «Коммерсант» .

Издание анализирует ситуацию с динамикой расчистки банковского рынка в связи с публикацией накануне Агентством по страхованию вкладов информации об объеме страховых выплат вкладчикам рухнувших банков в текущем году. В отчете АСВ указывалось, что в III квартале страховые случаи наступили в отношении четырех банков, а в общей сложности с начала текущего года — в отношении 16 банков, являющихся участниками системы обязательного страхования вкладов; по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число страховых случаев снизилось более чем вдвое (с 37).

Собеседники «Коммерсанта» среди банкиров называют квартальный результат самым низким с 2002 года, когда стартовала первая волна расчистки банковского сектора, а показатель с начала года — абсолютным минимумом за три квартала со времен начала расчистки рынка при Эльвире Набиуллиной во главе ЦБ (с 2014 года).

Согласно «Книге памяти» Банки.ру, с учетом ликвидированных и присоединенных банков с начала этого года в России стало на 31 кредитную организацию меньше.



АСВ выплатило вкладчикам по страховым случаям этого года 39,5 млрд рублей В III квартале АСВ выплатило страховое возмещение, в том числе по ранее наступившим страховым случаям, на общую сумму 7,1 млрд рублей.

Напомним, в мае этого года первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин заявлял, что процесс очищения банковской системы РФ почти завершен. В частности, по его словам, регулятор не ожидает новых крупных санаций банков. Тулин напомнил, что в 2017 году ЦБ провел массовые санации банков, и, по его мнению, процесс очищения банковского сектора достиг тогда пика.

По оценкам рейтингового агентства Fitch, расходы Банка России на расчистку банковского сектора с 2013 года составили более 70 млрд долларов. В ближайшие два-три года на это может быть потрачено еще 10 млрд долларов, говорили в агентстве в конце марта 2019-го.

Эксперты МВФ в мае заявили, что Центробанку РФ необходимо довести до конца работу по расчистке банковского сектора и продолжать работу по укреплению банковского надзора и регулирования.

Аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» в конце августа спрогнозировали отзыв лицензий у 45 банков в период с 1 июля 2019 года по 1 июля 2020-го. В начале этого года агентство ожидало, что в 2019-м банковский рынок покинут не менее 50 игроков.

По словам директора по валидации «Эксперт РА» Юрия Беликова (его цитирует «Коммерсант»), в агентстве ожидают «ускорения темпов расчистки сектора от неустойчивых игроков в последние месяцы 2019 года». Беликов пояснил, что прогноз агентства относительно числа дефолтов на горизонте года базируется на сопоставлении по каждому банку вероятности дефолта на основе частоты дефолтов, исторически характерной для рейтинговой категории. Эксперт отметил, что в секторе остается большое число игроков с низкой кредитоспособностью, которые пока не попали под крайние меры: «Большая часть нереализованных дефолтов просто накапливается и транслируется на будущие периоды». «То есть здоровье сектора пока кардинально не улучшилось, просто политика регулятора по выводу неустойчивых игроков с рынка перешла в менее активную фазу», — заключает аналитик.



Юдаева рассказала о проблемах, стоявших за массовым отзывом банковских лицензий Масштаб проблем в институтах, где была отозвана лицензия или прошла санация, был такой, что они превратились в тяжелый груз для экономики.

Первый зампред Банка России Ксения Юдаева в статье, которая была опубликована в начале октября на портале «Эконс», отмечала, что «в основе проблем, которые были выявлены в российских финансовых институтах по итогам отзыва лицензий и санации, был, видимо, недостаточно эффективный риск-менеджмент, а также слишком сильная ориентация банков на залоговые кредиты и кредиты собственникам». «В условиях недостатка доверия последнее могло выглядеть как более надежная защита от рисков, но в конечном итоге вылилось в чрезмерную зависимость от циклических процессов в экономике и низкую диверсификацию рисков», — поясняла Юдаева.

В числе проблем она также называла валютные кредиты, поскольку заемщики, на которых банки перекладывают валютные риски, их недооценивают, а также попытки скрыть проблемы как в самих финансовых институтах, так и в бизнесах собственников.

