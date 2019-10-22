Факт владения Центральным банком РФ контрольным пакетом акций Сбербанка выглядит «довольно странно», и это проблема, решения которой пока не найдено. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, выступая в Госдуме.

«Когда мы готовились вступать в ОЭСР, до 2014 года нам указывали страны — члены ОЭСР, что это довольно странно, что Центральный банк является владельцем крупнейшего банка страны. В целом проблема понятна, она стоит, но пока решения проблемы мы не нашли», — сказал он.

При этом Моисеев подчеркнул, что решение этой проблемы должно быть комплексным, потому что «нельзя взять и вытащить» Сбербанк из баланса ЦБ.

«Мы не можем у Центрального банка взять и отнять то, что есть на балансе <...> Поэтому на балансе Сбербанк у Центрального банка учтен. Поэтому такие разговоры периодически идут, но решение должно быть более комплексное. Вот пока решения такого практического отчасти нет», — добавил замминистра.

Доля участия Банка России в уставном капитале ПАО «Сбербанк России» составляет 50% плюс одна голосующая акция. Сумма дивидендов, полученная Банком России в 2018 году от ПАО «Сбербанк России», составила 135,5 млрд рублей, в 2017-м — 67,8 млрд, в 2016-м — 22,2 млрд, в 2015-м — 5,1 млрд, за 2014 год — 36,1 млрд.