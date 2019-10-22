Российские банки вместе с населением все сильнее подсаживаются на «кредитную иглу»: их бизнес-модель заточена на кредитование со значимым перекосом в сторону высокомаржинальных видов. Такой вывод партнера McKinsey Сергея Крылова приводит газета «Ведомости» вместе с итогами исследования компании, согласно которым доля розницы в доходах банковского сектора (имеется в виду чистый операционный и чистый комиссионный доход) до отчислений в резервы составила около 45%, или 2 трлн рублей за шесть месяцев, вернувшись к уровню 2014 года после провала примерно до 30% в 2015 году, который был связан со сжатием беззалогового кредитования.

Крылов указывает, что средний доход банков РФ от кредитов достаточно низкий — 410 долларов на человека против 850 долларов на развитых рынках, но по объему и доходам от беззалогового кредитования российский банковский сектор на одном уровне с развитыми рынками, а иногда и обгоняет их: банки привыкли зарабатывать на кредитах, приучив клиентов к низким комиссиям (так, согласно данным обзора McKinsey, средний россиянин платит банкам около 170 долларов комиссий в год, тогда как, например, в Бразилии этот показатель составляет 580 долларов).

По словам эксперта McKinsey, бум ипотеки и беззалогового кредитования в сочетании с медленным ростом и падением маржи корпоративного кредитования (этот сектор исторически доминировал, сейчас он приносит 55% дохода) увеличивают долю розницы в доходах российских банков, при этом доля малого и среднего бизнеса существенно ниже, чем на многих других крупных рынках, — 15%, и причина не только в относительно низком уровне развития малого бизнеса в России, но и в санкциях, вынуждающих крупных заемщиков кредитоваться в российских банках, а не на открытом рынке.

Напомним, в опубликованном на прошлой неделе Центробанком РФ обзоре развития банковского сектора за девять месяцев было указано, что существенную долю в приросте совокупного кредитного портфеля в текущем году занимает розничный сегмент (более 80% совокупного прироста кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам). При этом сама динамика розничного кредитования в текущем году менее активная: плюс 14,9% за девять месяцев 2019 года против плюс 16,7% за аналогичный период 2018 года. В сентябре темп прироста кредитов физическим лицам снизился в месячном выражении (до 1,6%), что было обусловлено в том числе фактором сезонности.

Продолжающийся рост спроса нефинансовых организаций на кредиты в рублях при одновременном сокращении объема валютных кредитов (в долларовом эквиваленте) обеспечил сохранение сдержанной динамики корпоративного кредитования в целом, отмечали в ЦБ. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года этот сегмент за девять месяцев 2019 года вырос на 3,6% (годом ранее прирост составлял 5,5%).



Гипотетическое снижение ключевой ставки на 2—3 процентных пункта может за два-три года уменьшить чистую процентную маржу банковского сектора в полтора-два раза, отмечает Крылов, высказывая предположение, что для поддержания маржи в будущем банки могут, например, повышать комиссии, вводить, как в целом ряде стран, плату для розничных клиентов за наличие счета в банке (платить придется напрямую или через поддержание минимального остатка), а также разрабатывать все более сложные инвестиционные продукты с неочевидным для клиента ценообразованием.