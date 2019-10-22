Временные администрации Банка России по управлению лишенными лицензий Международным Банком Санкт-Петербурга (МБСП) и нижегородским банком «Ассоциация» нашли признаки вывода активов, сообщается на сайте регулятора.

Согласно выводам временной администрации по управлению МБСП, в банке «осуществлены операции, имеющие признаки вывода активов путем кредитования юридических лиц (в том числе связанных с банком), не обладающих способностью исполнить свои обязательства, а также посредством отчуждения имущества банка».

Кроме того, временной администрацией установлены признаки вывода активов должностными лицами банка путем осуществления арендных платежей в пользу заемщика — юридического лица, аффилированного с одним из бенефициаров банка, и сомнительных к возврату инвестиций в строительство объекта нежилого фонда.

По оценке временной администрации, стоимость активов банка не превышает 10,8 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами 23,9 млрд рублей.

Центробанк в середине октября 2018 года назначил в МБСП временную администрацию из-за неустойчивого финансового положения банка, а также ввел мораторий на удовлетворение требований его кредиторов, который вместо трех месяцев продлился всего около двух недель: 31 октября у банка была отозвана лицензия. В середине декабря стало известно, что МБСП оспорил в суде приказ ЦБ об отзыве лицензии.



Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 24 сентября признал банк банкротом.

​Международный Банк Санкт-Петербурга​ лишился лицензии Ранее ЦБ ввел в МБСП временную администрацию и мораторий на удовлетворение требований кредиторов.



ЦБ информировал о выявлении в действиях должностных лиц МБСП признаков операций, направленных на вывод активов банка путем передачи прав требования к ряду контрагентов его акционеру, а также путем приобретения неликвидных активов. Информацию о финансовых операциях бывших должностных лиц банка с признаками уголовно наказуемых деяний ЦБ направил в Генпрокуратуру и Следственный департамент МВД.



«В дополнение к ранее направленным сведениям Банком России в Генеральную прокуратуру РФ и Следственный департамент МВД РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений направлена информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами банка», — отмечается в сообщении.

Временная администрация по управлению банком «Ассоциация» установила, что «должностными лицами банка осуществлены действия, направленные на вывод активов посредством кредитования заемщиков, не обладающих способностью исполнить свои обязательства, а также сокрытие данных операций и информации о реальном финансовом результате банка».



ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация» В течение последних 12 месяцев ЦБ неоднократно применял к банку меры, в том числе ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

По оценке временной администрации, стоимость активов банка не превышает 9,6 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами более 11,3 млрд рублей.

Арбитражный суд Нижегородской области 19 сентября признал банк банкротом.

«Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами банка, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений», — отмечается в сообщении.