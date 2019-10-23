Сбербанк привлечен к административной ответственности за нарушение требований законодательства, касающихся представления и раскрытия информации на финансовых рынках. Как сообщается на сайте Центробанка, соответствующее постановление от 26 августа 2019 года вступило в законную силу 22 октября.

Сбербанк как юридическое лицо привлечен к ответственности по части 1 статьи 15.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Речь идет о «непредставлении или нарушении эмитентом… порядка и сроков представления информации (уведомлений), предусмотренной (предусмотренных) федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами, а равно представлении информации не в полном объеме, и (или) недостоверной информации, и (или) вводящей в заблуждение информации, за исключением случаев, предусмотренных статьей 19.7.3 настоящего кодекса («Непредставление информации в Банк России». — Прим. Банки.ру), если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния».

Банку назначен административный штраф. По указанной статье КоАП штраф для юрлиц может составлять от 500 тыс. до 700 тыс. рублей.



Более подробно причины привлечения банков к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждению направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован в этой новости.