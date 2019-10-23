Московская биржа одобрила листинг глобальных депозитарных расписок (GDR) TCS Group Holding PLC (TCS LI) («Тинькофф») (ISIN US87238U2033) с включением их в котировальный список первого уровня, говорится в сообщении компании.



«Это вторичный листинг (GDR) компании, которые торгуются на Лондонской фондовой бирже: ни TCS Group Holding PLC, ни кто-либо из акционеров компании не предлагают на продажу (GDR) компании в связи с их листингом на Московской бирже. Настоящий пресс-релиз не является предложением о продаже или покупке ценных бумаг TCS Group Holding PLC», — уточняют в группе.

Начало торгов GDR «Тинькофф» под тикером TCSG на Московской бирже запланировано на 28 октября 2019 года. Торги будут проводиться в рублях.



«Листинг на Московской бирже даст возможность российским институциональным и частным инвесторам, не представленным в Лондоне, приобретать ценные бумаги компании и увеличит их ликвидность», — говорится в сообщении компании.

Финансовым консультантом компании по вторичному листингу (GDR) TCS Group Holding PLC на Московской бирже выступает ИК «Ренессанс Капитал».