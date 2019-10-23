Аналитическое кредитное рейтинговое агентство повысило кредитный рейтинг банка «Пойдем!» до уровня «BB+(RU)», изменив прогноз на «позитивный». Ранее у банка был рейтинг «BB(RU)» со «стабильным» прогнозом, свидетельствует информация на сайте агентства.

Повышение кредитного рейтинга КБ «Пойдем!» обусловлено улучшением оценки его способности выдерживать рост кредитного риска и изменением оценки позиции банка по капиталу на «адекватную», поясняется в релизе АКРА . Изменение прогноза на «позитивный» связано с улучшением оценки способности банка к генерации нового капитала.

Кредитный рейтинг также отражает относительно низкую оценку бизнес-профиля, удовлетворительную оценку риск-профиля, адекватную оценку фондирования и ликвидности.

В частности, умеренно низкая оценка бизнес-профиля («bb») определяется ограниченными конкурентными позициями банка на рынке и низкой диверсификацией операционного дохода, который формируют преимущественно процентные поступления от кредитов физлицам. Стратегия банка предусматривает дальнейшее развитие розничного направления (при этом ожидается снижение темпов роста кредитного портфеля), а также развитие гарантийного бизнеса. Планы развития КБ «Пойдем!» в целом оцениваются АКРА как соответствующие макроэкономическим предпосылкам.

АКРА повышает оценку позиции банка по капиталу с «удовлетворительной» до «адекватной», что прежде всего отражает улучшение оценки способности кредитной организации выдерживать рост кредитного риска в рамках проводимого стресс-тестирования. Ключевым фактором устойчивости КБ «Пойдем!» является высокая прибыльность операций, которая в первую очередь определяется их высокой маржинальностью. По оценке агентства, по итогам 2016—2018 годов показатель чистой процентной маржи превысил 20%, что позволяет создавать резервы на покрытие проблемной задолженности за счет чистого процентного дохода. АКРА также отмечает улучшение способности банка генерировать новый капитал.

Вместе с тем норматив достаточности основного капитала (Н1.2) по состоянию на 1 сентября 2019 года находился на уровне 8,6% (8,29% на 1 сентября 2018-го), что говорит об ограниченности буфера абсорбции непредвиденных убытков, отмечают аналитики.

Агентство оставляет оценку риск-профиля кредитной организации на «удовлетворительном» уровне. АКРА отмечает высокий уровень гранулярности кредитного портфеля при относительно высоком качестве требований ссудного характера. Розничный характер операций позволяет КБ «Пойдем!» поддерживать низкую концентрацию на десяти крупнейших заемщиках. Общий объем розничных кредитов с просрочкой от 90 дней составляет 20,6%, что объясняется отказом от списания таких кредитов и активной практикой взыскания просроченной задолженности в судебном порядке. АКРА отмечает практически полное покрытие такой задолженности резервами. Агентство фиксирует резкое снижение банком темпов роста выдачи новых кредитов в 2019 году, при этом отмечает тенденцию к росту объема просроченных кредитов, в результате чего ограничивает оценку качества кредитного портфеля.



Позицию банка по ликвидности агентство оценивает как сильную, качество фондирования — как нейтральное.