Сбербанк расторгнет договор с Национальной службой взыскания, чей сотрудник задержан по подозрению в утечке персональных данных клиентов банков. Об этом Банки.ру сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«В связи с нарушением условий договора и утратой доверия Сбербанк в кратчайшие сроки расторгнет договор с ООО «НСВ» и проведет аудит систем защиты персональных данных проблемных заемщиков, используемых коллекторскими агентствами — подрядчиками Сбербанка», — сообщили в госбанке.

Ранее в четверг сообщалось, что сотрудники МВД России задержали подозреваемого в утечке персональных данных клиентов банков. По предварительным данным, мужчина является сотрудником ООО «НСВ» (Национальная служба взыскания). Установлено, что он проживал в Волгограде и действовал под псевдонимом «Антон 2131». В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 183 УК РФ. Он доставлен в органы полиции для проведения следственных действий.

«Сбербанк подтверждает информацию, размещенную на официальном сайте МВД России. Преступные действия совершены сотрудником компании «Национальная служба взыскания» (ООО «НСВ»), что установлено правоохранительными органами при поддержке службы безопасности ПАО «Сбербанк». Как мы и говорили ранее, утечек персональных данных клиентов из Сбербанка и наших дочерних компаний не было», — заявили в финучреждении.

Подозреваемый в хищении данных клиентов Сбербанка задержан Задержанный — сотрудник Национальной службы взыскания.

О новых утечках персональных данных клиентов Сбербанка, которые вновь оказались на черном рынке, сообщил «Коммерсант». Новое предложение о продаже базы клиентов Сбербанка появилось на одном из теневых ресурсов. В объявлении говорится, что база содержит порядка миллиона строк с полными данными (паспорт, прописка, адреса проживания, телефоны, счета, сумма остатка или задолженности) клиентов банка, имеющих кредиты или кредитные карты. Продавец предлагает также предоставить записи последнего разговора с кол-центром. В Сбербанке заявляют о непричастности к произошедшей утечке сотрудников кредитной организации и ее дочерних структур.



Ранее, в начале октября, СМИ сообщали об утечке данных 60 млн держателей кредитных карт Сбербанка. Тем не менее в самом банке информацию о масштабах утечки отрицали и говорили сначала, что были скомпрометированы данные лишь 200 клиентов. Затем Сбербанк признал компрометацию персональных данных еще 5 тыс. клиентов Уральского филиала. Основная версия инцидента, указывали в Сбербанке, — умышленные преступные действия одного из сотрудников банка, так как внешнее проникновение в базу данных невозможно в силу ее изолированности от внешней сети. Сотрудник кредитной организации дал признательные показания в связи с утечкой, и в настоящее время представители правоохранительных органов ведут с ним процессуальные действия.