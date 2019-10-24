Российское авторское общество, уполномоченное государством на сбор вознаграждения в пользу авторов музыки при публичном проигрывании их произведений, предложило получающим такие отчисления физическим лицам зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей или самозанятых, чтобы платить более низкую ставку по налогам и страховым взносам, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на попавшую в ее распоряжение копию письма, которое было разослано членам общества в середине октября (представитель РАО подтвердил факт рассылки).

Как поясняет издание, РАО удерживало из осуществляемых выплат от 23% до 33% (в зависимости от формата исполнения музыки) в виде комиссии и выплат в специальный фонд поддержки правообладателей, но в сентябре резко увеличило эти ставки после претензий Пенсионного фонда России, потребовавшего отчислять взносы за авторов (22% за обязательное пенсионное страхование и 5,1% за обязательное медицинское страхование) и взыскавшего через суд соответствующую задолженность, и больше всего пострадали физические лица, ставка для которых с сентября выросла до единых 38%; плюс к этому РАО исчисляет с правообладателей и от оставшейся суммы платит в налоговую 13% НДФЛ.

Переход на режим ИП или самозанятого позволит физическим лицам оптимизировать эти выплаты, следует из письма общества: так, «упрощенка» позволяет ИП полностью зачесть страховые взносы в счет оплаты налога на полученный доход в 6%.

РАО готово безвозмездно оказать авторам помощь в выборе налогового режима и регистрации, при этом одно из пожеланий для предоставления такой помощи — переход на обслуживание в банк «Новый Век», хотя в РАО уточнили, что предложение по открытию счета в этом банке носит рекомендательный характер.

Как уточняют «Ведомости», большая часть владельцев «Нового Века» связана с музыкальным бизнесом (продюсер Виктор Дробыш, саксофонист Игорь Бутман, основная владелица компании «Театральный агент», консультирующей правообладателей, Виктория Сладковская, гендиректор студии «Союз» Александр Бочков, певец Вячеслав Добрынин), при этом в РАО объяснили, что банк был отобран после изучения финансового рынка: его условия для ведения счетов самозанятых и ИП лучше, чем у ряда других банков, также руководство банка понимает специфику работы с артистами, композиторами и «другими категориями творческих клиентов».

Газета «Известия» в материале на эту тему указывает, что, согласно проведенному РАО исследованию, «Новый Век» для ведения счетов самозанятых и индивидуальных предпринимателей имеет преимущество, иногда на порядок, даже перед крупнейшими финансовыми организациями. Так, ключ электронной подписи в ВТБ обойдется в 2 тыс. рублей, в Альфа-Банке — в 1,5 тыс., в Сбербанке — в 1,7 тыс., в «Новом Веке» — в 300 рублей. Расчетное обслуживание в течение месяца в Альфа-Банке стоит 1 690 рублей, в ВТБ — 1 тыс. рублей, в Сбербанке — 1 090 рублей, в «Новом Веке» — 700 рублей. Более того, отобранный банк с самого начала привлекал к разработке своей стратегии и к созданию своей линейки финансовых продуктов известных деятелей культуры, в том числе и членов авторского совета РАО, был проверенным партнером общества, которое начало сотрудничать с ним на основании проведенного еще в 2017 году тендера (результаты тендера как вопрос, связанный с вероятным конфликтом интересов, утверждались тоже коллегиально на авторском совете).

«Конфликт интересов — это когда чиновник обеспечивает аффилированной фирме сверхприбыли за счет госзаказа. Не вижу, что здесь общего с рекомендацией стать клиентом банка-партнера на льготных условиях. Не хотите — не надо. Мы не извлекаем из этого никакой прибыли, скорее, наоборот, используем свои ресурсы для того, чтобы создать наиболее благоприятные условия для авторов», — отметил Виктор Дробыш.



По словам Виктории Сладковской, авторам была дана рекомендация завести счета в банке «Новый Век» лишь по той причине, что он предлагал более выгодные коэффициенты. Она подчеркнула, что молодые и энергичные авторы давно сами поняли преимущества щадящих режимов налогообложения, а «старшему поколению, для которых… авторские отчисления особенно важны, вся эта новейшая бухгалтерия предстает чуть ли не китайской грамотой. Им сложно вникать во все самостоятельно, и именно поэтому, с учетом того, что по ним повышение ставок ударило сильнее, им было предложено сотрудничать с банком, специализирующимся в данной сфере».